Ermenistan Terter'de fabrikayı vurdu!
Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter şehrinde bir fabrikayı vurdu. Roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.
DÜNYA 19.10.2020, 15:02 19.10.2020, 15:18
13
Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarına devam ediyor. Ermenistan ordusunun son olarakTerter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.
Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdi ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.
YOĞUN TOPÇU ATIŞI YAPILIYOR
Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği açıklanmıştı.
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:22
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3