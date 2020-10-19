Ermenistan Terter'de fabrikayı vurdu!

Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarına devam ediyor. Ermenistan ordusunun son olarakTerter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdi ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

YOĞUN TOPÇU ATIŞI YAPILIYOR

Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği açıklanmıştı.