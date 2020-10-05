Ermenistan yeniden Gence'ye saldırıyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Gence şehrini vuruyor.
DÜNYA 05.10.2020, 11:33 05.10.2020, 19:50
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Ermeni Ordusu füze ve roketle saldırdığı Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye bugün tekrar saldırdı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence, Barda, Beylagan ve Azerbaycan'ın diğer bazı şehirlerinde yoğun nüfuslu sivil bölgelere füzeler ve roketlerle saldırıyor. Barbarlık ve vandalizm. Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğinin zayıflık ve paniğinin işareti" paylaşımını yaptı.
Ermenistan'ın Gence'ye dünkü saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 32 sivil yaralandı.
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