Ermenistan yenilgiyi kabul etti!

Dağlık Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Paşinyan, ''Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ savaşının sonu için anlaşma imzaladım.” açıklamasında bulundu.

İŞGALCİ ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN TESLİM OLDUKLARINI AÇIKLADI

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.