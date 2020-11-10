Ermenistan yenilgiyi kabul etti!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım" dedi.
DÜNYA 10.11.2020, 01:19 10.11.2020, 01:39
Dağlık Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Paşinyan, ''Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ savaşının sonu için anlaşma imzaladım.” açıklamasında bulundu.
İŞGALCİ ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN TESLİM OLDUKLARINI AÇIKLADI
Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.
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