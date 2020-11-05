Ermenistan yine sivilleri hedef aldı
Ermenistan Goranboy ve Terter'de yine sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Ermeni Ordusu kullanımı yasak misket bombaları ile sivilleri hedef alıyor.
Ermenistan geçtiğimiz hafta Berde’de 21 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı misket bombaları ile güçlendirilmiş Smerç füzesini bu kez Goranboy’da kullandı.
Bombalar Goranbay’un Meşeli köyüne çok yakın bir noktaya düştü. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiğini duyurdu.
Ermenistan güçlerinin bazı bölgelerde personel ve askeri teçhizat kaybettiği,
geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sahada kazanılan zaferleri ve önemli gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter, paylaşım üzerine Bayramov'un hesabını askıya aldı. Twitter'ın yaşanan sürece dair yanıltıcı içerikler üreten hesaplar yerine Bakan Bayramov'un hesabını askıya alması büyük tepki topladı.
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