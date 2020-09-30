Ermenistan'a ait iki adet savaş uçağı düştü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet SU-25 tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Uçakların dağa çarptığı belirtildi.

Açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Bizim elimizdeki bilgilere göre dün Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 savaş uçağı dağa çarptı ve düştü" ifadelerini kullandı.