Ermenistan’da üç bakan görevden alındı
Ermenistan’da savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları görevden alındı.
DÜNYA 21.11.2020, 09:26
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı.
Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.
Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuştu.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:03
|Akşam
|17:25
|Yatsı
|18:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Elche
|7
|11
|13. Sevilla
|7
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Huesca
|10
|7
|18. Celta de Vigo
|9
|7
|19. Levante
|8
|6
|20. Real Valladolid
|9
|6