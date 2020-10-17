Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor!
Ermeni ordusu Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti.
DÜNYA 17.10.2020, 14:14 17.10.2020, 17:37
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Ermeni ordusu Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti.
Ermenistan'ın Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.
Bir diğer füze ise Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.
Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü
Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak 27 yıldır işgal altında olan Fuzuli kent merkezi ile bazı köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı
Azerbaycan ordusu ise Ermenistan’a ait bir savaş uçağını düşürdü.
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