Eski belediye başkanı çöpçü oldu, sadece İsveç'te gerçekleşir!

"KİRAMI ÖDEMEM LAZIM"

“İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kiramı ödemem lazım" diyen Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen ama işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.

"EN AZINDAN KİMSE BENİ ÜZMÜYOR"

Siyasi hayatının oldukça yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen Hermansson, “En azından kimse beni üzmüyor” ifadesini kullandı.