Eski İngiliz asker Ruslara karşı savaşmak için Ukrayna'da

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ukrayna'nın doğu ve güneyinden başkent Kiev'e doğru Rus ilerleyişine karşı büyük bir direniş var.

Bir yandan kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edilirken bir yandan da direnişe katılan halkla birlikte Ukrayna askeri çatışmaya devam ediyor.

ESKİ İNGİLİZ ASKER UKRAYNA'DA RUSLARA KARLI SAVAŞACAK

Bu gelişmelerin yanında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin daha önceden dünyaya yaptığı çağrıya uyan birçok milletten savaşçı da ülkeye gidiyor.

Ruslara karşı savaşmak için Ukraynalı siperlere gidenler arasında eski askerler de var.

İngiliz eski kraliyet deniz piyadesi, Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için Ukrayna'ya doğru harekete geçti.

"ÖYLECE OTURUP BEKLEYEMEZSİN"

Polonya sınırında Kiev'e gidecek treni beklerken soruları yanıtlayan eski İngiliz asker, "Bu, üçüncü dünya savaşının başlangıcı, öylece oturup izleyemezsiniz. Kendimi yardıma gelmeye mecbur hissettim.” diye konuştu.