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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

67 yaşındaki Abe, seçim kampanyası sırasında saldırıya uğradı. Abe, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜNYA 08.07.2022, 14:56
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

aponya, eski Başbakan Şinzo Abe'nin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Bir dönem ülkesine liderlik eden Abe, Nara kentinde seçim kampanyası çalışmalarına katıldı.

Şinzo Abe kurtarılamadı

Bu kapsamda konuşma yapmaya başlayan Abe, bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı.

Şinzo Abe, saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı

67 yaşındaki Abe, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanıydı.

Abe'nin boynundan ve göğsünden vurulduğu ve ciddi şekilde iç kanama geçirdiğini belirtiyordu.

Saldırgan olay yerinde yakalandı

40'lı yaşlarında bir erkek olduğu bildirilen şüpheli saldırgan, olay yerinde ele geçirilerek gözaltına alındı.

Abe'nin kardeşi olan ve Japonya Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Nobuo Kishi, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başbakana hastanede kan nakli yapıldığını ve hayatını kurtarmak için girişimlerin sürdüğünü söylemişti.

Doktor: Yara, kalbine ulaşacak kadar derindi

Nara Tıp Üniversitesi Hastanesi'nde Abe'nin ölümüyle ilgili düzenlenen basın toplantısında bir doktor, eski başbakanın durumuyla ilgili konuştu.

Abe'nin boynunun sağ tarafında yaralar olduğunu söyleyen doktor, yaranın kalbine ulaşacak kadar derin olduğunu ve mermi bulmadıklarını sözlerine ekledi.

4,5 saatlik müdahale

Sağlık görevlilerinin, Şinzo Abe'nin hayatını kurtarmak için 4,5 saat boyunca müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Kanamayı durdurmaya çalışan doktorlar, 100 üniteden fazla kan kullanarak nakil yaptı. Diğer taraftan aynı doktor, Abe'de, hastaneye nakledildiği sırada hayati bir belirti tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Abe'nin ziyaretiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Japonya'da bu pazar parlamento seçimleri var. Şinzo Abe, şehirdeki adaylardan biri için destek konuşması yapmak üzere sokaklardaydı.

BBC'de yer alan haberde, Abe'nin ziyaretine dün gece geç saatlerde karar verildiği belirtilerek, saldırganın bunu nasıl öğrendiğinin ve saldırıya hazırlandığının bir soru işareti olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, "Bu tür şiddet Japonya'da son derece nadirdir." denildi.

Gözyaşlarını tutamadı: Affedilemez

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Bu saldırı, demokrasimizin temeli olan seçimler sırasında gerçekleşen bir vahşet eylemidir ve kesinlikle affedilemez." dedi.

Kishida, Abe'ye silahlı saldırı hakkında açıklamada bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

Görgü tanığı: Plastik parçaları uçuştu

Nara şehrinde eski Başbakan Şinzo Abe'nin vurulmasıyla ilgili saldırının görgü tanığı, bomba patlaması gibi bir ses duyduktan sonra enkaz parçalarının havada uçuştuğunu söyledi.

Japonya Yayın Kurumu'na (NHK) konuşan söz konusu tanık, "İnsan kalabalığının üzerinden plastik parçaları gibi şeyler bana doğru uçtu. Plastik parçalarıydı, silindir şeklinde bir şeydi. Yaklaşık 5 santimetre uzunluğundaydılar. Yüksek bir sesti, bomba patlaması sandım." dedi.

#Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe
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