Etiyopya'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin posteri açıldı

Etiyopya'da, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) eylemlerini kınayan binlerce kişi başkent Addis Ababa'daki Meskel meydanına toplanarak gösteri düzenledi.

Göstericiler hep bir ağızdan TPLF eylemlerine karşı sloganlar attı.

Gösteriye, Oromia Bölgesi Başkanı, Shimelis Abdissa, Addis Ababa belediye başkan yardımcısı Adanech Abebe ile belediye başkan yardımcısı düzeyinde kamu hizmetleri koordinatörü Jantirar Abay da katıldı.

İKİ LİDERE TEŞEKKÜR

Güvenlik güçleri ile dayanışma içerisinde olan göstericiler, eylemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in posterlerine de yer verdi.

Ayrıca göstericilerin ellerinde 'ABD Etiyopya'dan elini çek' yazılı dövizler olduğu görüldü.

Göstericiler, iki lidere desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

HÜKÜMET TEK TARAFLI ATEŞKES İLAN ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

2018'de iktidarın el değiştirmesine kadar TPLF, 27 yıl boyunca Etiyopya Halklarının Devrimci Demokratik Cephesi adlı dört partili koalisyonla ülkeyi yönetmişti. 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde Etiyopya hükümeti, tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.