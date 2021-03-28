Evergreen'in gemisi kanalı, tırı otoyolu kilitledi!

Dünya, Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi konuşmaya devam ediyor.

24 Mart'ta kanalda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretini durduran Evergreen şirketine ait Ever Given adlı devasa konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kapanan kanalın her iki tarafında da 300'den fazla yüklü geminin bekleyişi devam ederken, komplo teorisyenlerine fazla mesai yeptıracak bir gelişme yaşandı.

AYNI ŞİRKET, FARKLI ULAŞIM YOLU

Aynı şirketin konteyner taşıyan bir tırı, Çin'de Changchun-Shenzhen kentleri arasındaki Nanjing Otoyolu'nda bir kazaya karıştı.

Kaza sonrasında, Evergreen'in tırı, aynı Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi gibi yolu enlemesine kapattı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun süre araç geçişi sağlanamadı.