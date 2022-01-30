Evine düşen roketin kalıntısından soba yaptı

İdlib'nin batısındaki Başiriye beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Osman'ın evi, 1 yıl önce düzenlen saldırı sonucu kullanılmaz hale geldi.

Osman da evini yerle bir eden roketten geriye kalan kovanı, kiraladığı yeni evinin ısınması için sobaya dönüştürdü.

Roketin kanatçıkları sobanın ayakları bölümümü olurken, orta kısmı ise demirci ustasının maharetiyle odun veya kömür haznesi oldu.

ÖNCE ÇİÇEK EKTİ, SONRA SOBAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

3 çocuk babası Osman, Esad rejiminin, "Saldırıdan bir süre sonra boş kovana önce çiçek ekip süs olarak kullandım ve evin bir köşesine koydum. Kış yaklaşınca kovanı sobaya dönüştürmeye karar verdim." dedi.

Evini yıkan roketin kalıntısıyla ısındıklarını aktaran Osman, "Soba soğuk kış aylarında faydalı bir iş çıkarıyor. Aileme acı yaşatan roketi evde hatıra olarak kullanmak istedik." diye konuştu.

Çalıştırması kolay bir soba yaptıklarını anlatan Osman, "Soba güçlü bir şekilde yanıyor. Isıyı yükseltip hafifletebiliyoruz." dedi.