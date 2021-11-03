Fed faiz kararını açıkladı
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Politika faizi değiştirilmedi.
FAİZ SABİT TUTULDU
Yapılan anketlerden hareketle beklendiği gibi politika faizleri yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakıldı.
VARLIK ALIMLARI KASIMDA BAŞLANACAK
Fed'den yapılan açıklamada varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlanacağı ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydedildi.
Fed, Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar azaltım gerçekleştirecek.
Diğer taraftan, Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve 30 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet alacak.
"DENGESİZLİKLER FİYAT ARTIŞLARINI ETKİLEDİ"
Açıklamada, enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğu, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediği belirtildi.
Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanırken, ekonomik toparlanmanın korona salgınının seyrine bağlı ifade edildi.
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