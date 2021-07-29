Fil kendisini, kızdıran kişiyi ezdi!

Hindistan'ın Assam eyaletinde 28 filden oluşan bir sürü, sakin bir şekilde yolun karşısına geçerken iki taraflarında da toplanan kalabalık tarafından çığlıklar ve korna sesleriyle kışkırtıldı.

Bunun sonucunda sürünün arkasından gelen fil, sinirlenerek kalabalığın üzerine koşmaya başladı.

YERE DÜŞEN ADAM EZİLEREK CAN VERDİ

Üzerlerine doğru koşan fili gören köylüler korkuyla kaçarken, aralarından bir tanesi tökezleyerek yere düştü.

İsminin Pachkal Mura olduğunu öğrenilen 45 yaşındaki talihsiz adam, son bir çabayla kendini yolun dışına atmaya çalıştıysa da işe yaramadı ve fil tarafından feci şekilde ezilerek can verdi.