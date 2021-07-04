Filipinler'de askeri uçak düştü

Filipinler'de askeri uçak kaza yaptı.

Uçak, ülkenin güneyindeki Sulu eyaletine bağlı Jolo adasına inmeye çalıştığı esnada düştü.

92 ASKERİ TAŞIYAN UÇAK KAZA YAPTI

İçinde 92 kişinin bulunduğu uçağın kazanın ardından alevlere teslim olduğu, bölgeyi dumanın kapladığı görüldü.

Filipinler Hava Kuvvetleri, uçakta bulunan en az 40 kişinin kurtarılarak tedavi altına alındığını bildirdi. 17 kişi, kaza sonucu hayatını kaybetti.

SALDIRI İZİ YOK

Bir askeri sözcü, kazayla ilgili saldırı izinin olmadığını, arama ve kurtarmaya odaklandıklarını söyledi. Olayla ilgili incelemenin daha sonra başlatılacağı kaydedildi.

YENİ MEZUNLARI TAŞIYORDU

Yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmaları sürüyor." denildi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.