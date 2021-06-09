Filipinler’de bir köpek, ölen arkadaşının mezarını kazmaya çalıştı
Ölen yakın arkadaşının ardından üzülen köpek, arkadaşının mezarını kazarak ona ulaşmaya çalıştı. Yaşanan olay, çevredekilere duygusal anlar yaşattı.
DÜNYA 09.06.2021, 10:03 09.06.2021, 10:29
Filipinler’in Ilocos Norte şehrinde bir köpek yaşamını yitirdi.
Köpeğin cansız bedeni tabuta konularak, küçük bir cenaze töreni ile toprağa verildi.
3 Nisan’da yaşanan olayda ölen köpeğin yakın arkadaşı olan Fenny adlı Labrador cinsi köpek, ölümü kabullenemedi.
Her zaman birlikte oynadığı arkadaşının ölümüne üzülen köpek, mezarı kazarak arkadaşına ulaşmak istedi.
KAMERAYA YANSIDI
Fenny’nin mücadelesi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Yaşanan olay çevredekilere duygusal anlar yaşattı.
“ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜNE İNANAMIYOR”
Evcil hayvan sahibi Gracia Tumaneng, “Hayvanların bile duyguları ve hisleri var. Arkadaşının öldüğüne inanamıyor.” ifadelerini kullandı.
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