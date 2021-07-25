Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
Suriye iç savaşından kaçan Alaa Maso, kardeşi Muhammed ile 6 yıl sonra Tokyo'da kavuştu. Ortaya çıkan fotoğraflar ise izleyenleri duygusal anlar yaşattı. İki sporcu kardeş yıllar sonra olimpiyatlarda buluşurken, sarılmaları ise güne damga vurdu
DÜNYA 25.07.2021, 10:33
Suriye iç savaşında ülkelerini terk etmek zorunda kalan iki kardeş Muhammed ile Alaa Maso'nun açılış töreninde birbirlerine sarılması gündeme damga vurdu.
Alaa Maso 2015'te ülkesinden ayrılırken, önce Türkiye'ye geldi. Ardıandan da kaçak olarak 18 kişiyle birlikte bir bot içinde Yunanistan'a kaçtı.
Midilli'ye gelen sporcu sonrasında zorlu bir sürecin ardından Almanya'ya ulaştı. İki sporcu kardeş yıllar sonra olimpiyatlarda buluşurken, sarılmaları ise günün olayı oldu.
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