Fransa'da babasının arabada unuttuğu 14 aylık bebek ölü bulundu
Fransa'nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques bölgesinde babası tarafından araçta unutulan bebek yaşamını yitirdi.
DÜNYA 21.07.2022, 16:27
RTL'nin haberine göre, Bordes kentinde yaşayan baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti.
Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.
Ülkenin batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
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