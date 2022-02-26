Fransa'da dizi çekimi sırasında ekip ve oyuncular soyuldu

Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Arsen Lüpen'in 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.

Soygunda yaklaşık 300 bin euro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.

Öte yandan dizinin çekimlerine bir süre ara verildi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.