Fransa'da iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı
Fransa'nın güneyinde iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı. Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.
DÜNYA 27.04.2022, 18:53
Fransa'da yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa’dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.
Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.
Soruşturma başlatıldı
Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.
Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor.
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