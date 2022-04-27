Fransa'da internet erişimi kesintiye uğradı
Fransa'da internet, erişim ağına yapılan saldırı nedeniyle uzun süre kesintiye uğradı.
DÜNYA 27.04.2022, 18:15
Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde internet kablolarının kesildiğini açıkladı.
Ülkedeki internet kesintisinden en fazla etkilenen GSM operatörü Free'den yapılan açıklamaya göre, kesinti geceden itibaren yaşandı, ekipler erişimi sağlamak için uzun süre uğraştı.
Firma ayrıca, kesilen kabloların fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı.
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