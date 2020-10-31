Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi. Saldırıda kilise papazı yaralandı.

DÜNYA 31.10.2020, 19:58 31.10.2020, 20:03
Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.

Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.

Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

#Fransa #Lyon
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Kasım 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:49
Öğle 12:21
İkindi 15:16
Akşam 17:42
Yatsı 18:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Kasımpaşa 7 11
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Gaziantep FK 7 8
8. Antalyaspor 6 8
9. Malatyaspor 6 8
10. Göztepe 6 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 7 11
9. Altay 6 10
10. Bursaspor 8 10
11. Balıkesirspor 8 10
12. Akhisar Bld.Spor 7 9
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Everton 6 13
3. Wolverhampton 7 13
4. Chelsea 7 12
5. Aston Villa 5 12
6. Leicester City 6 12
7. Tottenham 6 11
8. Man City 6 11
9. Leeds United 6 10
10. Southampton 6 10
11. Crystal Palace 7 10
12. Arsenal 6 9
13. West Ham 7 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 6 13
6. Villarreal 7 12
7. Elche 5 10
8. Getafe 6 10
9. Osasuna 7 10
10. Athletic Bilbao 7 9
11. Real Betis 7 9
12. Eibar 8 8
13. Barcelona 5 7
14. Sevilla 6 7
15. Valencia 7 7
16. Deportivo Alaves 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3