Fransa’da 6 kişiyi taşıyan helikopteri düştü

Fransa’nın Savoie bölgesinde ikisi kurtarma ekibi mensubu olan 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

DÜNYA 09.12.2020, 01:37
Fransa’da 6 kişiyi taşıyan helikopteri düştü

Fransa’nın Savoie bölgesindeki Bonvillard kentinde bir helikopter düştü. Fransız Havacılık Birimine ait olduğu öğrenilen helikopterde 2’si kurtarma ekibi mensubu toplam 6 kişinin bulunduğu belirtildi. Düşme sebebi bilinmeyen helikopterden kendini atan pilotun yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan, yaklaşık 40 kişilik bir ekibin helikopteri bulmak için sevk edildiği öğrenildi.

#Fransa #helikopter
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