Fransız dergiden Erdoğan'a büyük övgü: Dürüst oynayan tek kişi

Le Canard Enchaine, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı" sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli." görüşünü paylaştı.

HAFTER FRANSA'YA GÜVENİYOR

Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi.

Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı.