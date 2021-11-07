Freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü
Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
DÜNYA 07.11.2021, 10:31 07.11.2021, 10:34
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.
19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Namaz Vakti 07 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|12
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Başakşehir
|12
|18
|9. Karagümrük
|11
|18
|10. Altay
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Antalyaspor
|12
|15
|13. Kayserispor
|11
|14
|14. Sivasspor
|12
|13
|15. Adana Demirspor
|11
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|12
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Brighton
|11
|17
|7. Arsenal
|10
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Espanyol
|13
|17
|11. Valencia
|12
|16
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Deportivo Alaves
|12
|13
|14. Villarreal
|11
|12
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|12
|10
|19. Getafe
|12
|6
|20. Levante
|13
|6
Günlük GazetelerTümü