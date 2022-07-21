Gana'da maymun çiçeği vakası 30'a çıktı
Gana'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 30'a yükseldi.
DÜNYA 21.07.2022, 17:27
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün başkent Akra'nın yanı sıra 4 vilayete yayıldığını belirtti.
Asiedu-Bekoe, ülkede 72 şüpheli vaka görüldüğünü ve 30 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini kaydetti.
Ülkede şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm olmadığını vurgulayan Asiedu-Bekoe, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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