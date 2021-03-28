Gardiyanı rehin alan mahkumu mermi yağmuruna tuttular!

'İLAÇ VERMEYE GELİNCE REHİN ALDI'

Polis tarafından yapılan açıklamada, rehin olayı cezaevinin 10'uncu katında meydana geldi.

İsyan çıkaran mahkum, kendisine ilaç vermeye gelen gardiyanı rehin alarak diğer 37 mahkumun kaldığı koğuşun anahtarlarına el koydu.

Olayın ardından basına açıklama yapan Oklahoma İlçe Şerifi Tommie Johnson, binaya girdikten sonra olayı kontrol altına almaya çalıştıklarını, ancak gardiyanın tehlike altında olduğunu düşünerek mahkumu vurduklarını söyledi.

“SÜREKLİ OLAN BİR ŞEY DEĞİL”

Oklahoma Cezaevi'nin yöneticisi Greg Williams ise idari birimlerin koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Williams, “Bu koşulları sürekli yönetiyoruz. Gelip bunu çözmemize yardımcı olan anlaşmalı olduğumuz kurumlar var. Yani bu sürekli olan bir şey değil.” dedi.