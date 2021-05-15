Gazze'de Acı Tablo! Şehit Sayısı 133’e Yükseldi
Tüm dünya konuştuğu Filistin’de ölü ve yaralı sayış her saat değişerek yükseliyor. Zalim kan dökmeye devam ediyor. İşte mazlumun vurulduğu GAZZE’de son dururum..
Terörist işgal rejiminin, savaş uçaklarıyla Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 7 Filistinlinin şehid olmasıyla birlikte şehid sayısı 133'e yükseldi.
Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit olmuştu.
İşgal rejiminin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 36'sı çocuk 133 Filistinli şehid olurken, 950 kişi de yaralandı.
Terörist işgal rejiminin, savaş uçaklarıyla Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 7 Filistinlinin şehid olmasıyla birlikte şehid sayısı 133'e yükseldi.
Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit olmuştu.
İşgal rejiminin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 36'sı çocuk 133 Filistinli şehid olurken, 950 kişi de yaralandı.
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