Gazze’ye Saldırılarda 47’si Çocuk 174 Filistinli Yaşamını Yitirdi
İsrail uçakları Gazze’de bombardımanını sürdürüyor. Dünce gece düzenlenen saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti 45 kişi yaralandı
DÜNYA 16.05.2021, 14:26
Uluslararası haber ajansları İsrail ordusunun üst düzey hamas yetkilisinin evinin hedef alındığını duyurdu ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Filistin kaynaklarından da konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin denizden de Gazze kenti sahiline saldırılar düzenlediğini bildirildi.
Filistinli gruplar ise dün gece tel Aviv ve çevresine füze atışları düzenledi bölgede siren sesleri duyulurken demir kubbe hava savunma sistemi füzelerin çoğunu imha etti.
Batı Şeria’daysa İsrail saldırılarına protestolar sürüyor. İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinli hayatını kaybetti. 63’ü gerçek mermiyle olmak üzere 150’den fazla Filistinli yaralandı.
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