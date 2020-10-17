Gence'de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürüyor.

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yaşlı-genç, kadın-çocuk demeden masum sivilleri katletmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın ikinci en büyük kenti olan Gence'ye yine saldırı düzenlendi.

Savunmasız siviller bu kez ise uykusunda hedef alındı.

12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan, Gence'deki 2'nci kanlı saldırısını "Elbrus" veya "Scud" diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdi.

Füzenin bölgede bulunan apartmana isabet etmesi sonucu birçok kişi enkaz altnda kaldı.

Saldırı sonucu 2'si çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi, 40 sivil ise yaralandı.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Saldırı sonucunda enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri sızlattı.

Enkaz görüntüleri, saldırının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.