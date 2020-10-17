Gence'de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler

Ermenistan tarafından orta menzilli balistik füzeyle yapılan saldırı sonucu Gence kentindeki bir bölge yerle bir oldu.

DÜNYA 17.10.2020, 09:37 17.10.2020, 17:45
154
Gence'de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürüyor.

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yaşlı-genç, kadın-çocuk demeden masum sivilleri katletmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın ikinci en büyük kenti olan Gence'ye yine saldırı düzenlendi.

Savunmasız siviller bu kez ise uykusunda hedef alındı.

12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan, Gence'deki 2'nci kanlı saldırısını "Elbrus" veya "Scud" diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdi.

Füzenin bölgede bulunan apartmana isabet etmesi sonucu birçok kişi enkaz altnda kaldı.

Saldırı sonucu 2'si çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi, 40 sivil ise yaralandı.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Saldırı sonucunda enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri sızlattı.

Enkaz görüntüleri, saldırının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #1

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #2

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #3

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #4

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #5

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #6

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #7

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #8

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #9

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #10

Gence de füze saldırısının ardından ortaya çıkan görüntüler #11

#Gence #Azerbaycan #Ermenistan
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:35
Öğle 12:23
İkindi 15:29
Akşam 18:00
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 4 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. Southampton 5 7
11. West Ham 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Granada 5 10
3. Real Betis 5 9
4. Atletico Madrid 4 8
5. Real Sociedad 5 8
6. Villarreal 5 8
7. Barcelona 3 7
8. Sevilla 4 7
9. Getafe 4 7
10. Valencia 5 7
11. Cádiz 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2