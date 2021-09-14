Gençler gelecekte çocuk sahibi olmaktan korkuyor

Lancet Planetary Health'de yayınlanmak üzere İngiltere’de yapılan bir anket, gençlerin çoğunluğunun iklim değişikliği konusunda endişeyle dolu olduğunu ortaya koydu.

10 bin çocuk ve gençle yapılan araştırma, katılımcıların dörtte üçünden fazlasının geleceğin korkutucu olduğunu düşündüğünü ve yaklaşık 10 kişiden altısının iklim değişikliği konusunda çok veya aşırı derecede endişeli olduğunu ortaya çıkardı.

Katılımcılar İngiltere, Finlandiya, Fransa, Portekiz, ABD, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Nijerya ve Filipinlerden seçildi.

Katılımcıların yarısından fazlası korkmuş, üzgün, endişeli, güçsüz, çaresiz ve suçlu hissettiklerini söyledi ve yüzde 45’i günlük yaşamlarının endişeleri nedeniyle olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bulgular, gençlerin hükümetlerin kendilerini yüzüstü bıraktığını, gelecek nesillere ihanet ettiğini, iklim değişikliğinin etkileri hakkında yalan söylediğini ve insanların bu konudaki sıkıntılarını görmezden geldiğini de düşünüyor.

Gençlerin hayal kırıklığı şok edici

Bath Üniversitesi'nden Caroline Hickman, bulguların çocuklarda ve gençlerde yaygın olan iklim kaygısının korkunç bir resmine işaret ettiğini söyledi.

Bath Üniversitesi'nden ve araştırmanın başyazarı Dr. Liz Marks da "Dünyanın dört bir yanından bu kadar çok gencin kendilerini koruması gereken kişiler tarafından ihanete uğradığını duymak şok edici" dedi.