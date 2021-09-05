Gine'de Saray etrafında silah sesleri

Gine'de Cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

DÜNYA 05.09.2021, 14:12
Gine'de Saray etrafında silah sesleri

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Konakri'de Cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah sesleri geldi.

Silah atışlarının uzun süre devam ettiği, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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