Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA 27.09.2021, 09:40 27.09.2021, 16:08
Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 09.17'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan deprem tüm adada hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

#Yunanistan #girit #Deprem #AFAD #AksuTV
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