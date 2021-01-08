Gönül Elçisinden Afrika’ya 10 bin Kur’an kampanyası

Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Güney, açlık ve fakirlikle mücadele eden Afrika halkının Kur’an Mushaf’ına ulaşamadığını, Kur’an’ı tahta levhalara yazarak öğrenmeye çalıştıklarını belirterek 90 günde Afrika’ya 10 bin Kur’an dağıtacakları kampanyaya destek çağrısında bulundu.

DÜNYA 08.01.2021, 16:51
Gönül Elçisinden Afrika’ya 10 bin Kur’an kampanyası

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle zor olan yaşam şartları git gide ağırlaşan Afrika’nın Kamerun, Çad, Bangladeş ve Arakan gibi ülkelerde insanlığın yardımına koşan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği dev bir kampanyaya imza attı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle suya hasret oldukları kadar Kur’an-ı Kerim’e de hasret olan Afrikalı yetim ve hafızlar için, Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği 90 günde 10 bin Adet Hediye Kur’an kampanyası düzenledi.

NEREYE İNSANİ YARDIM LAZIMSA ORADAYIZ

Türkiye’de Edirne’den Kars’a ülke dışında Suriye’den Kamerun’a, Çad’dan Bangladeş’e kadar Türkiye’nin gönül coğrafyasında yardıma muhtaç insanların yardımına koşan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Güney hediye Kur’an kampanyanın detayları hakkında bilgi vererek herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet etti. Başkan Güney; “Afrika’da hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu tüm dünya biliyor. Bunun üzerine de iç savaş, kıyımlar, açlık, sefalet o coğrafyadaki yaşamı içinden çıkılmaz hale sokuyor.

TAHTA LEVHALARA YAZARAK OKUYORLAR

Gönül coğrafyasındaki din kardeşlerimiz için boş durmuyoruz, inanın oradaki yaşama şahit olsanız, başınızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyamazsınız. Sömürgeci devletlerin misyonerlik çalışmalarını yaptığı o coğrafyada Müslüman kardeşlerimiz, hafızlarımız, yetimlerimiz Kur’an-ı Kerim’in Mushaf’ına (Nüshasına) ulaşamıyorlar, tahta levhalara yazarak okumaya çalışıyorlar. Bizde Dernek olarak 90 günde 10 bin Kur’an kampanyasını başlattık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin yanı sıra özellikle Avrupa’daki gurbetçilerimizden de kampanyamıza yoğun ilgi gösteren oldu.” Dedi.

BİR HEDİYE KUR’AN BAĞIŞ BEDELİ 25 TL’DİR

2020 Aralık ayının son günlerinde başlattıkları kampanyayı 27 Mart 2021 Berat Kandilinde Afrika’da Kur’an dağıtarak tamamlayacaklarını belirten Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Güney; “10 bin Kur’an’ı inşallah, Berat Kandilinde Afrika’da belirlediğimiz ülkelerde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Avrupa’dan ve ülkemizin dört bir yanından bu kampanyaya destek olmak isteyen kardeşlerimiz 1 Hediye Kur’an karşılığında 25. TL bağış yapabilirler. Yaptıkları her bağış ile hediye edilen Kur’an, bağışı yapan kardeşlerimizin ismi zikredilerek hediye ediliyor. Hediyenin görüntüsü ise çekilerek sosyal medya hesaplarımızdan ve o bağışı yapan kardeşimize ulaştırılıyor.” Diye konuştu.

BU KAMPANYAYA SENDE DESTEK OL

Başkan Güney ayrıca; Kur’an hediye ederek Afrika’daki hafızların daha iyi şartlarda Kur’an eğitimi almalarına yardımcı olmak isteyenlerin, derneklerinin www.gonulelcisi.org.tr resmi internet sitelerinde bulunun link veya hesap numaralarına EFT yoluyla bağış yapabileceklerini belirtti. Yurt içi ve Yurt dışı yardım faaliyetlerinin de tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan Başkan Güney, Afrika ülkelerindeki içme suyu kuyusu açma, kurban bağışı, gıda yardımı, yetim giydirme gibi çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

#Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Güney #Berat Kandili #Gönül Elçisi
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