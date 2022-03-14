Google hava saldırıları için bildirim gönderecek!

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Google, ülkedeki reklam gelirlerini durdurmuş ve Rus medyasına ait uygulamaları yasaklamıştı.

ABD'li şirket, Android telefonlar özelinde yeni bir karar daha alarak acil durum bildirimlerini hayata geçirdi.

OLASI HAVA SALDIRILARI BİLDİRİM OLARAK GÖNDERİLECEK

Ukrayna hükümeti ile yapılan ortak çalışma sonucu kullanıma sunulan özellikle birlikte, olası Rusya hava saldırıları Android telefonlara anlık bildirim olarak gönderilecek.

Google, bu özellik için daha önce dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunduğu deprem uyarı sisteminden faydalanacak.