Güney Afrika'da büyük skandal! Hırsızı ellerinden kaçıran polisler manavda alışveriş yapan masum bir insanı tutukladı

Güney Afrika'da polisler ellerinden kaçırdıkları şüphelinin yerine sokaktan masum birini kaçırınca yakalandı. Cape Town kentinde polis memurları Ricardo Snyman ve Sibuyiselo Bentso, 29 Mayıs'ta Maitland bölgesinde bir hırsızı yakalamıştı.

ZANLI HASTANEDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Karakola geldiklerinde şüphelinin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen polis memurları, zanlıyı Sea Point bölgesinde Somerset Hastanesi'ne götürdü. Polis memurlarından biri, 34 yaşındaki şüphelinin başında nöbetçi olarak beklemesine rağmen zanlı bir şekilde hastaneden kaçmayı başardı.

MASUM BİR KİŞİYİ HIRSIZLIK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALDILAR

Snyman ve Bentso şüphelinin kaçtığını fark edince paniklemeye başladı. İkili, yeniden Maitland bölgesine döndüğünde sorunun çözümü için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Polisler, manavda alışveriş yapan masum bir kişiyi tuttukları gibi kelepçeleyerek kendisine hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi. Duruma itiraz eden kişiyse memurları hiçbir şekilde ikna edemedi.

DAVAYLA İLGİLENEN DEDEKTİF BİR TERSLİK YAŞANDIĞINI ANLADI

Snyman ve Bentso, yakaladıkları masum vatandaşı Maitland karakolundaki nezarethaneye yerleştirdi. Gözaltına alınan kişi, sadece manava gittiğini ve suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da hiçbir görevliyi duruma inandıramadı. Ancak davayla ilgilenen dedektif, ertesi gün dosyayı inceleyip nezarethanedeki kişinin anlattıklarını dinleyince bir terslik yaşandığını anladı.

Bunun üzerine Snyman ve Bentso hakkında adam kaçırma, sahtecilik ve adaletin gerçekleşmesini engelleme suçlarından soruşturma başlatıldı. Independent Türkçe'nin haberine göre masum olduğu halde nezarethanede bir gece geçirmek zorunda kalan kişiyse polis aracıyla evine bırakıldı.

2 POLİS MEMURU KEFALET KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKILDI

Polis sözcüsü FC Van Wyk, açıklamasında "İddialara göre şüpheliyi elinden kaçıran polis memurları sokakta başka birini bulup zanlının yerine geçirmek için gözaltına aldı" dedi.

Snyman ve Bentso, pazartesi günü Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi'nce 100 sterlin (yaklaşık 1000 lira) kefalet ödemeleri karşılığında serbest bırakıldı. İki polis memuru hakkındaki duruşma 27 Ekim'e ertelendi.