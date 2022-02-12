Gürcistan ile Ermenistan arasında yoğurt tartışması

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanmasına alıştığımız bir tartışmanın benzeri bu siralar Ermenistan ve Gürcistan arasında yaşanıyor.

Tartışmanın merkezinde ise yoğurt var.

Ermenistan'da "Matsun" ve Gürcistan'da "Matsoni" adıyla üretilen ve iki ülke dilinde de "yoğurt" anlamına gelen ürünlerin isimlerinin birbirine çok benzemesi nedeniyle Ermeni yoğurdunun Gürcistan üzerinden Rusya pazarına transit olarak geçmesine izin verilmiyor.

Gürcistan, Matsoni'nin bir fikri mülkiyet ürünü olarak 2012'de patentini alması nedeniyle Ermenistan'da üretilen Matsun adlı ürünle yüklü tırın 2021'de Rusya'ya geçişini yasaklamıştı.

YASAĞIN NEDENİ BENZERLİK

Gürcü ve Ermeni yetkililer söz konusu yasağın nedeninin, Gürcistan ve Ermenistan'da üretilen yoğurt etiket isimlerinin birbirine çok benzemesi olduğunu belirtiyor.

Basında Matsun ve Matsoni ile ilgili haberlerin çıkması, iki ülkede, yoğurdu önce kimin ürettiği, yoğurdun isminin asıl kime ait olduğu, tarihe göre söz konusu isimlerin nereden geldiği ve benzer tartışmalara neden oldu.

İki ülkedeki sosyal paylaşım siteleri kullanıcıları Matsoni ve Matsun isimleri konusunda kendi iddialarını ortaya koydu. Bazı dil ve tarih uzmanları da fikirlerini paylaştı.