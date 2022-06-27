Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinde 4 aydan fazla bir süre geride kaldı. Bu süreçte Ukrayna toprakları yangın yerine çevrildi, birçok insan hayatını kaybetti. Ukrayna halkının ordu ile birlikte gerçekleştirdiği direniş, Rus ordusuna da büyük zayiat verdirdi. Putin'in üst düzey komutanları, cephe hattında birer birer öldürüldü.

128 KİLOLUK EMEKLİ GENERALİ CEPHEYE YOLLUYORLAR

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin yönetiminin cephede yeni bir görevlendirme yaptığını iddia etti. Gazete, en son Suriye'de savaşan ve şu an emekli olan Rus general Pavel'in göreve çağrıldığını iddia etti. Gazetenin özel haberinde 67 yaşındaki Pavel'i göreve çağırdığı belirtilirken, emekli askerin beslenme alışkanlığı da detaylarıyla paylaşıldı. Pavel'in günde 5 öğün yemek yediği ve her gün votka içtiği öne sürülürken yaklaşık 128 kilogram ağırlığında olduğu da belirtildi.