Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı. AA'ya konuşan Hamas yetkilileri, ateşkesin yerel saatle bu gece 02:00’de başlayacağını doğruladı.
DÜNYA 20.05.2021, 23:12
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail basınında çıkan haberlerde, ateşkesin bu gece yerel saatle 02:00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.
Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
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