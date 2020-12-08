Hapishaneye uzanan 180 metrelik tünel ortaya çıktı
Peru'da emniyet yetkilileri, hapishaneye uzanan 180 metre uzunluğunda bir kaçış tünelini ortaya çıkardı.
DÜNYA 08.12.2020, 10:25
Peru'da emniyet yetkilileri, mahkumlara kaçış yolu yaratmak için kazılan bir tünel ortaya çıkardıklarını söyledi.
180 metre uzunluğundaki tünelin Castro Castro hapishanesinin kafeteryası yönünü hedeflediği ve uyuşturucu kaçakçılığı için hizmet veren yabancı vatandaşları dışarı çıkarmak için kazıldığı iddia edildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, tünelin girişi bir buçuk yıl önce bir Kolombiya vatandaşı tarafından kiralanan konutta bulundu.
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