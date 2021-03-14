Hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlara soruşturma

Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids ilçesinde bulunan bir hastanede, bazı kadın doğum doktorları ameliyathanedeki hastaların doku ve organlarıyla poz verdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki bir hesaptan paylaştı.

UZUNLUK VE AĞIRLIKLARININ TAHMİN EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Poz verdikleri organ veya dokuların uzunluğunun ve ağırlığının tahmin edilmesini isteyen doktorların yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Spectrum Health sağlık kuruluşu söz konusu paylaşımların hayal kırıklığıyla öğrenildiğini belirterek sorunu çözmek için harekete geçildiğini duyurdu. Paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatılırken, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.