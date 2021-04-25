Hastanede yangın: 40 kişi yaşamını yitirdi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir hastanede, oksijen tüpü patladı. Olayda en az 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
DÜNYA 25.04.2021, 09:50 25.04.2021, 16:19
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hastanede patlama yaşandı. Patlama sonrası yangın çıktı.
Hastanenin giriş katında yer alan sıvı oksijen tankının patlaması sonucu başlayan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangında en az 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastanede koronavirüs hastaları tedavi görüyordu
Sivil savunma ekipleri, yangının başlaması ile birlikte hastalar başka hastanelere nakledildi. Yangın sırasında hastanede 120'ye yakın hastanın bulunduğu duyuruldu.
Yangını söndürmek için 10’dan fazla itfaiye ekibi yönlendirildi.
Patlama ve yangının yaşandığı İbin el-Hatip Hastanesi’nde koronavirüse yakalananlar tedavi görüyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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