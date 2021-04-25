Hastanede yangın, en az 40 ölü!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüse yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında en az 40 hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 40'A YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu ölü sayısının 35 ile 40 arasında olduğunu söyledi.

Beyati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu hastanede henüz bilinmeyen nedenlerle çıkan yangının çok sayıda hastanın hayatına mal olduğunu ifade ederek, "İbn el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangından dolayı ölü sayısı hakkında net veriler olmamakla birlikte ilk belirlemelere göre bu 35 ile 40 arasındadır." dedi.

OKSİJEN TÜPÜ PATLAMASINDAN KAYNAKLANDI İDDİASI

Yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırılırken, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

BAŞBAKAN EL-KAZIMİ'DEN İNCELEME TALİMATI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

"SAĞLIK BAKANI GÖREVDEN ALINSIN" TEPKİLERİ YÜKSELDİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.