Hatıra fotoğrafındaki esrarengiz cisim korkuttu
Arjantin'in Salta eyaletindeki Mojotoro Nehri'nde balık tutmaya çıkan iki arkadaş, hatıra fotoğrafı çektirdi. Eve dönen iki arkadaş çektirdikleri fotoğrafa bakınca arkalarındaki esrarengiz cisim dehşete düşürdü.
Salta eyaletindeki Mojotoro Nehri'nde sürekli balık tutmaya giden arkadaşlar, bu seferki seyahatlerinde korkunç bir olay yaşadı. 16 Kasım'da saat 17.00'da balık tutmak için nehre açılan arkadaşlar, 22.00'da balıktan döndü ve bu anlarını ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili daha sonra hatıra fotoğrafını alarak evlerinin yolunu tuttu.
DETAYI FARK EDİNCE KORKTULAR
İki kafadar, evde fotoğrafı inceledikleri sırada gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü iki arkadaşın poz verdiği fotoğrafta esrarengiz bir cisim daha vardı. İki kafadarın hemen arkasında beliren cisim, korkuya neden oldu.
İLK FOTOĞRAFTA YOKTU
Konuyla ilgili açıklama yapan arkadaşlar, aynı anlara ait iki poz fotoğraf verdiklerini ancak ilk fotoğrafta herhangi bir aksilik görmediklerini ifade etti. Arkadaşlar, peçeli beyaz cismin ikinci fotoğrafta ortaya çıktığını belirtti.
İNTERNETTE PAYLAŞILDI
Balıkçılar, çektikleri fotoğrafı internet üzerinden paylaştı. Fotoğraf kısa sürede internet aleminin en çok konuştuğu fotoğraflardan biri haline geldi.
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