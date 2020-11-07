Hillary Clinton'dan Biden'e tebrik!

2016 başkanlık seçimlerini ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton, 59. başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Clinton, "Seçmenler konuştu ve Joe Biden ile Kamala Harris'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti" ifadelerini kullandı.

Clinton, seçim sonuçlarına ilişkin "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber" ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, Twitter profillerine kendileri için "ABD'nin Seçilmiş Başkanı" ve "ABD'nin Seçilmiş Başkan Yardımcısı" bilgilerini ekledi.

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansının seçim sonuçları verilerine göre, Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanmıştı.

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken, bu sabah Nevada ve Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olana delege sayısını 279'a çıkararak ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.