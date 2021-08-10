Hilmi Şahballı, Azerbaycan’da şehitlikleri ziyaret etti!
Memleketimizin önemli ozanlarından Hilmi Şahballı, Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan’a gitti ve şehitlikleri ziyaret etti.
DÜNYA 10.08.2021, 18:11
TRT Avaza ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahballı, gençlere de önemli tavsiyeler verdi.
Sanatçı Hilmi Şahballı, Azerbaycan’ın Karabağ davasına verdiği desteklerle gündeme geliyor.
Şahballı, özlem duyduğu ata topraklarına gitti Karabağ ve Kafkas İslam Ordusu şehitliklerini ziyaret etti.
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