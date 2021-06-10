Hindistan'da 6 bin 148 koronavirüs ölümüyle günlük rekor kırıldı

Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'a ilişkin yeni veriler belli oldu.

Hindistan, son 24 saatte 6 bin 148 yeni ölümle dünyada en yüksek günlük can kaybını kaydeden ülke oldu.

GÜNLÜK EN YÜKSEK ARTIŞ

Günlük ölümdeki rekor artış, Bihar eyaletindeki sağlık departmanının rakamları güncellemesinin ardından yaşandı.

Bihar'da çarşamba günü toplam ölü sayısı, yaklaşık 5 bin 400'den 9 bin 400'e revize edildi. Güncellenen verilere, evde veya hastanelerde salgına yenik düşen insanlar dahil edildi.

SALGIN BİLANÇOSU

ABD, 12 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı 5 bin 444 ölüm kaydetmişti.

Hindistan'da kayıtlara geçen toplam koronavirüs vakası son 24 saatte 94 bin 052 artarak 29.2 milyona ulaştı.

Güney Asya ülkesindeki Sağlık Bakanlığı'na göre, toplam ölüm 359 bin 676'ya yükseld