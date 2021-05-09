Hindistan'da günlük vaka sayısı 400 binin üzerinde

Günlük en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam koronavirüs vaka sayısı 22 milyon 296 bin 414’e, can kaybı 242 bin 362'ye ulaştı.

Ülkede 3 milyon 736 bin 648 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Tamil Nadu'da tam kapanma

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da yarın başlayacak tam kapanmanın 24 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Aşılama süreçleri

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 169 milyon 440 bin doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği konusunda uyarmıştı.

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebe yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıklamıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için COVID-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.